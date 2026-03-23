На Київщині за майже $10 млн виставили на продаж великий промисловий комплекс: деталі

У Переяслав-Хмельницькому виставлено на продаж промисловий комплекс / Фото: Inventure

У місті Переяслав-Хмельницький Київської області виставлено на продаж промисловий комплекс загальною площею 49 390 м². Об'єкт розташований на земельній ділянці 22,37 га. Вартість активу становить $9,8 млн. Продаж можливий як єдиним лотом, так і трьома окремими частинами.

Зазначається, що комплекс будувався у 1985–1990 роках як підприємство військово-промислового комплексу для виробництва високоточних приладів для спеціальної техніки. Сьогодні він зберігає може бути адаптований під сучасне виробництво, складську логістику, машинобудування, оборонно-промислові потреби або розміщення індустріального парку.

Розташування, характеристики та мережі

Комплекс знаходиться в межах міста за 65 км від Києва та за 45 км від міжнародного аеропорту "Бориспіль". До об'єкта ведуть два автомобільні шляхи. Майданчик розташований на найвищій точці міста, що виключає підтоплення.

Інфраструктура комплексу включає:

  • електропостачання потужністю 3,6 МВт із можливістю розширення до 11 МВт; 
  • власну газорозподільну підстанцію; 
  • центральне водопостачання, каналізацію, опалення; 
  • чотири окремі в’їзди, зони паркування для легкових та вантажних автомобілів.

Загальна площа будівель розподілена між наступними об'єктами:

  • виробничий корпус — 11 782 м² (оснащений кранами); 
  • складальний корпус (незавершене будівництво) — 18 750 м²; 
  • модулі НДР та ПНР — 2 520 м² та 3 059 м² відповідно; 
  • адміністративний корпус — 3 016 м²; енергоблок — 2 760 м²; 
  • допоміжні та складські приміщення.

Земельна ділянка прямокутної форми має промислове цільове призначення. Земля перебуває в оренді терміном до 2033 року.

Раніше повідомлялося, що у Броварському районі Київської області виставили на продаж сучасний комбікормовий комплекс із повною виробничою інфраструктурою. Підприємство може виробляти до 5 тонн комбікормів на годину

Автор:
Тетяна Ковальчук