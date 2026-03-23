Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Наличный курс:

USD

44,10

43,91

EUR

51,15

50,93

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киевской области за почти $10 млн выставили на продажу большой промышленный комплекс: детали

промышленный комплекс
В Переяславе-Хмельницком выставлен на продажу промышленный комплекс/Фото: Inventure

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области выставлен на продажу промышленный комплекс общей площадью 49390 м². Объект находится на земельном участке 22,37 га. Стоимость актива составляет $9,8 млн. Продажа возможна как единым лотом, так и тремя отдельными частями.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Отмечается, что комплекс строился в 1985–1990 годах как предприятие военно-промышленного комплекса для производства высокоточных приборов для специальной техники. Сегодня он может быть адаптирован под современное производство, складскую логистику, машиностроение, оборонно-промышленные потребности или размещение индустриального парка.

Расположение, характеристики и сети

Комплекс находится в черте города в 65 км от Киева и в 45 км от международного аэропорта "Борисполь". К объекту ведут два автомобильных пути. Площадка расположена на самой высокой точке города, исключающей подтопление.

Инфраструктура комплекса включает:

  • электроснабжение мощностью 3,6 МВт с возможностью расширения до 11 МВт;
  • собственную газораспределительную подстанцию;
  • центральное водоснабжение, канализацию, отопление;
  • четыре отдельных въезда, зоны парковки для легковых и грузовых автомобилей.

Общая площадь построек распределена между следующими объектами:

  • производственный корпус - 11 782 м² (оснащен кранами);
  • сборочный корпус (незавершенное строительство) – 18 750 м²;
  • модули ГДР и ПНС — 2520 м² и 3059 м² соответственно;
  • административный корпус - 3016 м²; энергоблок – 2 760 м²;
  • вспомогательные и складские помещения.

Земельный участок прямоугольной формы имеет промышленное целевое назначение. Земля находится в аренде на срок до 2033 года.

Ранее сообщалось, что в Броварском районе Киевской области был выставлен на продажу современный комбикормовый комплекс с полной производственной инфраструктурой. Предприятие может производить до 5 тонн комбикормов в час.

Автор:
Татьяна Ковальчук