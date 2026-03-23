В Киевской области за почти $10 млн выставили на продажу большой промышленный комплекс: детали

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области выставлен на продажу промышленный комплекс общей площадью 49390 м². Объект находится на земельном участке 22,37 га. Стоимость актива составляет $9,8 млн. Продажа возможна как единым лотом, так и тремя отдельными частями.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Отмечается, что комплекс строился в 1985–1990 годах как предприятие военно-промышленного комплекса для производства высокоточных приборов для специальной техники. Сегодня он может быть адаптирован под современное производство, складскую логистику, машиностроение, оборонно-промышленные потребности или размещение индустриального парка.

Расположение, характеристики и сети

Комплекс находится в черте города в 65 км от Киева и в 45 км от международного аэропорта "Борисполь". К объекту ведут два автомобильных пути. Площадка расположена на самой высокой точке города, исключающей подтопление.

Инфраструктура комплекса включает:

электроснабжение мощностью 3,6 МВт с возможностью расширения до 11 МВт;

собственную газораспределительную подстанцию;

центральное водоснабжение, канализацию, отопление;

четыре отдельных въезда, зоны парковки для легковых и грузовых автомобилей.

Общая площадь построек распределена между следующими объектами:

производственный корпус - 11 782 м² (оснащен кранами);

сборочный корпус (незавершенное строительство) – 18 750 м²;

модули ГДР и ПНС — 2520 м² и 3059 м² соответственно;

административный корпус - 3016 м²; энергоблок – 2 760 м²;

вспомогательные и складские помещения.

Земельный участок прямоугольной формы имеет промышленное целевое назначение. Земля находится в аренде на срок до 2033 года.

