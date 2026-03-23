- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киевской области за почти $10 млн выставили на продажу большой промышленный комплекс: детали
В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области выставлен на продажу промышленный комплекс общей площадью 49390 м². Объект находится на земельном участке 22,37 га. Стоимость актива составляет $9,8 млн. Продажа возможна как единым лотом, так и тремя отдельными частями.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.
Отмечается, что комплекс строился в 1985–1990 годах как предприятие военно-промышленного комплекса для производства высокоточных приборов для специальной техники. Сегодня он может быть адаптирован под современное производство, складскую логистику, машиностроение, оборонно-промышленные потребности или размещение индустриального парка.
Расположение, характеристики и сети
Комплекс находится в черте города в 65 км от Киева и в 45 км от международного аэропорта "Борисполь". К объекту ведут два автомобильных пути. Площадка расположена на самой высокой точке города, исключающей подтопление.
Инфраструктура комплекса включает:
- электроснабжение мощностью 3,6 МВт с возможностью расширения до 11 МВт;
- собственную газораспределительную подстанцию;
- центральное водоснабжение, канализацию, отопление;
- четыре отдельных въезда, зоны парковки для легковых и грузовых автомобилей.
Общая площадь построек распределена между следующими объектами:
- производственный корпус - 11 782 м² (оснащен кранами);
- сборочный корпус (незавершенное строительство) – 18 750 м²;
- модули ГДР и ПНС — 2520 м² и 3059 м² соответственно;
- административный корпус - 3016 м²; энергоблок – 2 760 м²;
- вспомогательные и складские помещения.
Земельный участок прямоугольной формы имеет промышленное целевое назначение. Земля находится в аренде на срок до 2033 года.
Ранее сообщалось, что в Броварском районе Киевской области был выставлен на продажу современный комбикормовый комплекс с полной производственной инфраструктурой. Предприятие может производить до 5 тонн комбикормов в час.