В Киевской области продают комбикормовый завод: мощность до 10 тонн кормов в час

В Броварском районе Киевской области был выставлен на продажу современный комбикормовый комплекс с полной производственной инфраструктурой. Предприятие может производить до 5 тонн комбикормов в час, а после небольших инвестиций – увеличить мощность до 8–10 тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

О комбикормовом заводе

Предприятие находится в отличном техническом состоянии и входит в число наиболее хорошо сохранившихся комбикормовых заводов в Украине. Территория комплекса закрыта и ограждена, на предприятии действует пропускной режим и система дезинфекции автотранспорта. Дорожные покрытия, производственные здания, складские помещения и оборудование поддерживаются в надлежащем состоянии, что обеспечивает высокий уровень санитарных стандартов и позволяет запуск производства в формате "под ключ".

Инженерная инфраструктура предприятия предусматривает электроснабжение двух независимых линий. На территории установлены два трансформатора 10/0.4 кВ мощностью по 630 кВА, один из которых используется только частично, что создает дополнительный резерв мощности. Комплекс газифицирован: в котельной работает паровой котел производительностью 300 кг/ч для грануляции и водогрейный котел для отопления. Водоснабжение осуществляется как от центральной сети, так и из собственной скважины с дебетом около 18 м3 в час.

Сырьевая логистика организована через покрытые автомобильные платформенные весы грузоподъемностью 60 тонн. Элеваторная часть состоит из двух блоков: восьми оцинкованных силосов для хранения шротов и шести силосов для зернового сырья, соединенных с производственной линией цепными транспортерами. Общий уровень износа элеваторного оборудования не превышает 25%.

Производство и потенциал

Основное производственное оборудование снабжено компанией Avila и имеет износ на уровне 15–20%. Текущая производительность предприятия составляет до 4 тонн в час гранулированных кормов для свиней и птицы и около 1 тонны в час стартовых кормов для поросят. Производственный комплекс включает узел измельчения с двумя дробилками производительностью 12–15 тонн в час, узел дозировки и микромодуль с расчетной производительностью до 15 тонн в час, а также линию сухого экструдирования зернового сырья производительностью 500 кг в час. Для упаковки продукции установлены две полуавтоматические линии фасовки в мешки и предусмотрен склад готовой продукции.

По оценке владельцев, без дополнительных инвестиций завод способен производить до 5 тонн комбикормов в час для свиней, птицы и крупного рогатого скота. При незначительных капиталовложениях – примерно 3–4% от стоимости предприятия – производительность комплекса может быть увеличена до 8–10 тонн в час.

Инвесторам предлагается несколько вариантов участия в активе. В частности, возможно заключение договора аренды комбикормового комплекса по ставке $15 000 в месяц. Также рассматривается сценарий полной продажи предприятия. стоимость объекта определяется в процессе переговоров.

Напомним, в Киевской области выставлена на продажу промышленная площадка бывшего сахарного завода площадью 56,4 га за $2,5 млн. Объект расположен в пгт Рокитное, Белоцерковского района, и включает в себя здания общей площадью 13 300 кв. м (склады, офисы и вспомогательные помещения).