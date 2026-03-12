Бывший сахарный завод в Киевской области продают за $2,5 млн с железной дорогой и коммуникациями

В Киевской области выставлена на продажу промышленная площадка бывшего сахарного завода площадью 56,4 га за $2,5 млн. Объект расположен в пгт Рокитное, Белоцерковского района и включает здания общей площадью 13 300 кв. м (склады, офисы и вспомогательные помещения).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Продажа бывшего сахарного завода

В состав актива входят здания и постройки общей площадью 13 300 кв. м:

8 356 кв. м занимают складские помещения;

2 992,9 кв. м – офисные;

еще 1952,3 кв. м – вспомогательные сооружения.

Отдельно предлагается земельный участок у реки Рось в Рогозянке площадью 1,6 га.

Среди ключевых преимуществ объекта – возможность подключения к основным инженерным сетям. При получении технических условий доступно подключение к трансформаторной подстанции, расположенной в 200 метрах от площадки (ранее завод использовал 1,6 МВт электрической мощности), к газопроводу среднего давления на расстоянии около 300 метров, к центральной канализации - примерно в 100 метрах и к водоснабжению - ориентировочно.

Инвестиционная привлекательность объекта усиливает наличие железнодорожной инфраструктуры. На территории можно восстановить подъездную железнодорожную колею длиной 3 095 метров, которая включает шесть путей и шесть стрелочных переводов при условии получения соответствующих технических разрешений.

Масштаб земельного участка, наличие застройки, возможность подключения к инженерным сетям и восстановление железнодорожной логистики делают этот объект интересным для размещения производства, логистического комплекса, индустриального парка или предприятия по переработке.

