После нескольких неудачных аукционов завод "Смолы" продали более чем за 37 млн грн: кто новый владелец

Фонд госимущества провел аукцион по приватизации одного из крупных производителей пластмасс в Днепропетровской области – завода "Смолы". Актив в Каменском приобрела киевская компания "Машстройсистем", предложив 37,54 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

Об аукционе

В Днепропетровской области может смениться владелец одного из крупных производителей пластмасс в первичных формах. 11 марта Фонд государственного имущества Украины провел приватизационный аукцион по продаже 100% акций АО "Смолы", расположенного в Каменском.

Согласно результатам торгов в системе Prozorro. Продажи, аукцион проходил в формате голландской модели – со снижением стартовой цены. Начальная стоимость актива составила 72,03 млн. грн. В итоге победителем стало киевское ООО "Машстройсистем", предложившее за предприятие 37,54 млн грн.

Одним из ключевых условий приватизации предприятия является погашение задолженности по заработной плате и государственному бюджету. Новый собственник должен выполнить эти обязательства в течение шести месяцев с момента перехода права собственности. Также в течение полугода после заключения соглашения ему запрещено увольнять работников предприятия.

Фонд государственного имущества впервые выставил АО "Смолы" на приватизационный аукцион в июле 2023 года. Тогда стартовая стоимость предприятия составила 190,3 млн. грн., что делало завод самым дорогим объектом малой приватизации по начальной цене с начала полномасштабной войны. Однако первые торги не состоялись из-за отсутствия участников, и дальнейшие попытки продаж также не дали результата.

О заводе

АО "Смолы" специализируется на производстве пластмасс в первичных формах. В частности, предприятие производит ионообменные смолы, применяемые для очистки воды на атомных и тепловых электростанциях, в гидрометаллургии, а также в фармацевтической и пищевой отраслях.

Компания была основана в 1998 году на базе одного из цехов Приднепровского химического завода. В активы предприятия входит значительный объем как недвижимого, так и движимого имущества. В частности, в собственности компании – 104 объекта недвижимости общей площадью свыше 52,5 тыс. кв. м в Каменском и близлежащих районах. Речь идет о производственных, складских и административных зданиях, а также вспомогательных сооружениях. Кроме того, предприятие имеет 41 земельный участок общей площадью 27,3 га, 41 единицу автотранспорта и другое имущество.

О победителе

В результате покупателем актива стало киевское ООО "Машстройсистем", зарегистрированное в мае 2019 года. Согласно данным YouControl, размер уставного капитала юридического лица составляет 500 тыс. грн.

Компания специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства. Ее основателем и владельцем является Андрей Новосад.

Бенефициарный владелец – Новосад Андрей.

