Після кількох невдалих аукціонів завод "Смоли" продали за понад 37 млн грн: хто новий власник

Фонд держмайна провів аукціон з приватизації одного з великих виробників пластмас у Дніпропетровській області - заводу “Смоли”. Актив у Кам’янському придбала київська компанія “Машбудсистем”, запропонувавши 37,54 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Іnventure.

Про аукціон

У Дніпропетровській області може змінитися власник одного з великих виробників пластмас у первинних формах. 11 березня Фонд державного майна України провів приватизаційний аукціон із продажу 100% акцій АТ "Смоли", яке розташоване у Кам’янському.

Згідно з результатами торгів у системі Prozorro.Продажі, аукціон проходив у форматі голландської моделі - зі зниженням стартової ціни. Початкова вартість активу становила 72,03 млн грн. У підсумку переможцем стало київське ТОВ "Машбудсистем", яке запропонувало за підприємство 37,54 млн грн.

Однією з ключових умов приватизації підприємства є погашення заборгованості із заробітної плати та перед державним бюджетом. Новий власник має виконати ці зобов’язання протягом шести місяців після переходу права власності. Також протягом пів року після укладення угоди йому заборонено звільняти працівників підприємства.

Фонд державного майна вперше виставив АТ "Смоли" на приватизаційний аукціон у липні 2023 року. Тоді стартова вартість підприємства становила 190,3 млн грн, що робило завод найдорожчим об’єктом малої приватизації за початковою ціною з початку повномасштабної війни. Проте перші торги не відбулися через відсутність учасників, і подальші спроби продажу також не дали результату.

Про завод

АТ "Смоли" спеціалізується на виробництві пластмас у первинних формах. Зокрема, підприємство виготовляє іонообмінні смоли, які застосовують для очищення води на атомних і теплових електростанціях, у гідрометалургії, а також у фармацевтичній та харчовій галузях.

Компанію заснували у 1998 році на базі одного з цехів Придніпровського хімічного заводу. До активів підприємства входить значний обсяг як нерухомого, так і рухомого майна. Зокрема, у власності компанії - 104 об’єкти нерухомості загальною площею понад 52,5 тис. кв. м у Кам’янському та прилеглих районах. Йдеться про виробничі, складські й адміністративні будівлі, а також допоміжні споруди. Крім того, підприємство має 41 земельну ділянку загальною площею 27,3 га, 41 одиницю автотранспорту та інше майно.

Про переможця

У підсумку покупцем активу стало київське ТОВ "Машбудсистем", зареєстроване у травні 2019 року. Згідно з даними YouControl, розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500 тис. грн.

Компанія спеціалізується на гуртовій торгівлі машинами та обладнанням для добувної промисловості й будівництва. Її засновником та власником є Андрій Новосад.

Бенефіціарний власник - Новосад Андрій.

