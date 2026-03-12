Колишній цукровий завод на Київщині продають за $2,5 млн із залізницею та комунікаціями

У Київській області виставлено на продаж промисловий майданчик колишнього цукрового заводу площею 56,4 га за $2,5 млн. Об’єкт розташований у смт Рокитне, Білоцерківського району, і включає будівлі загальною площею 13 300 кв. м (склади, офіси та допоміжні приміщення).

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Продаж колишнього цукрового заводу

До складу активу входять будівлі та споруди загальною площею 13 300 кв. м:

8 356 кв. м займають складські приміщення;

2 992,9 кв. м - офісні;

ще 1 952,3 кв. м - допоміжні споруди.

Окремо пропонується земельна ділянка біля річки Рось у Рогозянці площею 1,6 га.

Серед ключових переваг об’єкта - можливість підключення до основних інженерних мереж. За умови отримання технічних умов доступне підключення до трансформаторної підстанції, розташованої за 200 метрів від майданчика (раніше завод використовував 1,6 МВт електричної потужності), до газопроводу середнього тиску на відстані близько 300 метрів, до центральної каналізації - приблизно за 100 метрів та до водопостачання - орієнтовно за 50 метрів.

Інвестиційну привабливість об’єкту підсилює наявність залізничної інфраструктури. На території можливо відновити під’їзну залізничну колію довжиною 3 095 метрів, яка включає шість колій та шість стрілочних переводів, за умови отримання відповідних технічних дозволів.

Масштаб земельної ділянки, наявність забудови, можливість підключення до інженерних мереж та відновлення залізничної логістики роблять цей об’єкт цікавим для розміщення виробництва, логістичного комплексу, індустріального парку або підприємства з переробки.

Нагадаємо, Фонд держмайна провів аукціон з приватизації одного з великих виробників пластмас у Дніпропетровській області - заводу "Смоли". Актив у Кам’янському придбала київська компанія "Машбудсистем", запропонувавши 37,54 млн грн.