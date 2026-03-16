На Київщині продають комбікормовий завод: потужність до 10 тонн кормів на годину

На Київщині продають комбікормове підприємство з власним елеватором. Фото: Іnventure

У Броварському районі Київської області виставили на продаж сучасний комбікормовий комплекс із повною виробничою інфраструктурою. Підприємство може виробляти до 5 тонн комбікормів на годину, а після невеликих інвестицій - збільшити потужність до 8–10 тонн. 

Про комбікормовий завод

Підприємство перебуває у відмінному технічному стані та входить до числа найбільш добре збережених комбікормових заводів в Україні. Територія комплексу закрита та огороджена, на підприємстві діє пропускний режим і система дезінфекції автотранспорту. Дорожнє покриття, виробничі будівлі, складські приміщення та обладнання підтримуються у належному стані, що забезпечує високий рівень санітарних стандартів і дозволяє запуск виробництва у форматі "під ключ".

Інженерна інфраструктура підприємства передбачає електропостачання від двох незалежних ліній. На території встановлено два трансформатори 10/0.4 кВ потужністю по 630 кВА, один з яких використовується лише частково, що створює додатковий резерв потужності. Комплекс газифікований: у котельні працює паровий котел продуктивністю 300 кг/год для процесу грануляції та водогрійний котел для опалення. Водопостачання здійснюється як від центральної мережі, так і з власної свердловини з дебетом близько 18 м³ на годину.

Сировинна логістика організована через накриті автомобільні платформенні ваги вантажопідйомністю 60 тонн. Елеваторна частина складається з двох блоків: восьми оцинкованих силосів для зберігання шротів та шести силосів для зернової сировини, які з’єднані з виробничою лінією ланцюговими транспортерами. Загальний рівень зношеності елеваторного обладнання не перевищує 25%.

Виробництво та потенціал

Основне виробниче обладнання постачене компанією Avila та має зношеність на рівні 15–20%. Поточна продуктивність підприємства становить до 4 тонн на годину гранульованих кормів для свиней і птиці та близько 1 тонни на годину стартових кормів для поросят. Виробничий комплекс включає вузол подрібнення з двома дробарками продуктивністю 12–15 тонн на годину, вузол дозування та мікромодуль із розрахунковою продуктивністю до 15 тонн на годину, а також лінію сухого екструдування зернової сировини продуктивністю 500 кг на годину. Для пакування продукції встановлено дві напівавтоматичні лінії фасування у мішки та передбачено склад готової продукції.

За оцінкою власників, без додаткових інвестицій завод здатен виробляти до 5 тонн комбікормів на годину для свиней, птиці та великої рогатої худоби. При незначних капіталовкладеннях - приблизно 3–4% від вартості підприємства — продуктивність комплексу може бути збільшена до 8–10 тонн на годину.

Інвесторам пропонується кілька варіантів участі в активі. Зокрема, можливе укладення договору оренди комбікормового комплексу за ставкою $15 000 на місяць. Також розглядається сценарій повного продажу підприємства — ціна об’єкта визначається у процесі переговорів.

Нагадаємо, у Київській області виставлено на продаж промисловий майданчик колишнього цукрового заводу площею 56,4 га за $2,5 млн. Об’єкт розташований у смт Рокитне, Білоцерківського району, і включає будівлі загальною площею 13 300 кв. м (склади, офіси та допоміжні приміщення).

Ольга Опенько