Ракеты Tomahawk для Украины: Зеленский назвал три возможных источника финансирования

Президент Владимир Зеленский сообщил, что поставки ракет Tomahawk для Украины могут финансироваться тремя путями: через натовскую программу PURL, крупное двустороннее соглашение с США или за счет использования замороженных российских активов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение главы государства.

Украина может получить Tomahawk

"Один из вариантов – это натовская программа PURL, через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги в Америке оружие разного характера, затем передают нам то, что мы желаем. НАТО может закупать свои решения, но я думаю, что мы точно можем использовать этот инструмент", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что среди возможных вариантов финансирования поставок ракет Tomahawk рассматривается так называемое "mega deal" — крупное соглашение с Соединенными Штатами. В то же время, по его словам, до реализации этого варианта еще предстоит прийти, поскольку соответствующие решения пока отсутствуют.

Глава государства подчеркнул, что финансирование за счет замороженных российских активов является "перспективным и справедливым вариантом", однако нуждается в принятии политического решения.

Президент подчеркнул, что большинство партнеров положительно относятся к возможности использования замороженных российских активов для финансирования поставок ракет. В то же время, по его словам, реализация этого механизма зависит от принятия соответствующего политического решения, которое, по его мнению, следует принимать быстрее, чтобы не откладывать дальнейшие процессы.

Он отметил, что обсудил вопрос поставки ракет Tomahawk во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, однако пока, по его словам, рано говорить о конкретном количестве или сроках возможного получения.

О ракетах Tomahawk

Ракеты Tomahawk, дальность которых составляет 2500 км, могут стать ключевым элементом украинской обороны. Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки таких ракет Украине могут разрушить отношения Москвы с Вашингтоном.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Дональд Трамп поддерживает идею возможных ударов по энергетической инфраструктуре России в ответ на агрессию.

После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть оккупированные территории и даже продвинуться дальше, ведь экономика России находится в сложном состоянии.