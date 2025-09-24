- Категория
Украина может не только вернуть все территории, но и пойти дальше — Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина при поддержке Европейского Союза сможет отвоевать всю свою территорию. По его мнению, Россия находится в очень плохом экономическом положении и является "бумажным тигром". Киев может не только восстановить свои границы, но и пойти дальше.
Как пишет Delo.ua, об этом Трамп написал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, такое мнение он пришел после того, как "ознакомился и полностью понял" военную и экономическую ситуацию в Украине и России.
Трамп изменил свою позицию по войне России против Украины
"Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и вернуть всю (территорию) Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границы, с которой началась эта война, вполне реальный вариант. Почему бы нет?" – подчеркнул Трамп.
По мнению американского лидера, Россия уже три с половиной года "бесцельно" ведет войну, на победу в которой "настоящему военному потугу понадобилась бы менее недели". Он добавил, что это не добавляет России престижа, а делает ее похожей на "бумажного тигра".
"Когда люди, живущие в Москве и всех крупных городах, городках и районах по всей России, узнают, что на самом деле происходит с этой войной, о том, что им почти невозможно получить бензин, стоя в длинных очередях, которые образуются, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится с одной стороны. лучше, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может даже пойти дальше!" – убежден Трамп.
Президент США заявил, что сейчас Россия и ее диктатор Владимир Путин "находятся в больших экономических затруднениях", а Киеву "именно время действовать".
Трамп встретился с Зеленским: о чем говорили
23 сентября Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Американский президент выразил осторожность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "еще рано давать ответ" и выразил надежду, что этот вопрос удастся обсудить позже. "Мы поговорим об этом. Надеюсь, чуть позже. Сейчас еще рано", - отметил Трамп.