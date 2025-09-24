Запланована подія 2

Україна може не лише повернути всі території, а й піти далі — Трамп

Білий дім

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна за підтримки Європейського Союзу зможе відвоювати усю свою територію. На його думку, Росія перебуває в дуже поганому економічному становищі і є "паперовим тигром".  Київ може не лише відновити свої межі, а й піти далі.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, такої думки він дійшов після того, як "ознайомився і повністю зрозумів" військову та економічну ситуацію в Україні та Росії.

Трамп змінив свою позицію щодо війни Росії проти України

"Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю (територію) Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" – наголосив Трамп.

На думку американського лідера, Росія вже три з половиною роки "безцільно" веде війну, на перемогу в якій "справжній військовій потузі знадобився б менш як тиждень". Він додав, що це не додає Росії престижу, а робить її схожою на "паперового тигра".

"Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, містечках і районах по всій Росії, дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, про те, що їм майже неможливо отримати бензин, стоячи в довгих чергах, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може навіть піти далі!" – переконаний Трамп.

Президент США заявив, що нині Росія та її диктатор Володимир Путін "перебувають у великій економічній скруті", а Києву "саме час діяти". 

Трамп зустрівся з Зеленським: про що говорили

23 вересня Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент висловив обережність у питанні надання гарантій безпеки для України. Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що "ще зарано давати відповідь" і висловив сподівання, що це питання вдасться обговорити пізніше. "Ми поговоримо про це. Сподіваюся, трохи згодом. Зараз ще зарано", — зауважив Трамп.

Автор:
Світлана Манько