Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если Путин не прекратит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал журналистам на борту своего самолета по пути в Израиль, сообщает Fox News.

Трамп по предоставлению Украине ракет Tomahawk

Глава Белого дома заявил, что намерен обсудить с Путиным поставки Украине ракет Tomahawk.

"Честно говоря, возможно мне придется поговорить с Россией по поводу Tomahawk. Хотят ли они, чтобы ракеты летели в их сторону? Я так не думаю", - сказал президент США.

Он заявил, что может угрожать РФ поставить Киеву эти ракеты, если Москва откажется остановить войну.

"Я могу сказать: "Смотри, если эта война не будет завершена, я пришлю им Tomahawk. Это невероятное, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно. Я могу предупредить – если войну не урегулируют, мы вполне можем пойти на этот шаг. Можем и не уйти, но таков вариант на столе. Я хочу, чтобы война закончилась", – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что провел "очень хороший разговор" с Владимиром Зеленским сегодня утром и вчера и подтвердил, что украинский президент просил больше ПВО и ракеты Tomahawk.

По словам Трампа, США подумают, что можно сделать. При этом он уточнил, что Штатам "тоже нужны оружие и боеприпасы".

"Мы не можем отдавать кому-то оружие, если у нас его нет. Никогда не знаешь, что может произойти. Кто знает, что произойдет?" – заявил Трамп.

Он отметил, что во время разговора с Зеленским выразил мнение, что передача Tomahawk – это новый уровень эскалации.

Удары по РФ

Заметим, что ракеты Tomahawk имеют дальность полета 2500 км.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что если Вашингтон поставит Украине ракеты Tomahawk для дальнобойных ударов в глубине России, это приведет к разрушению отношений Москвы с Вашингтоном.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Трамп поддерживает мнение о том, что Украина может наносить удары по энергетике России в ответ на ее атаки.

Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, временно оккупированные Россией. По его мнению, Россия находится в очень плохом экономическом положении и является "бумажным тигром". Киев может не только восстановить свои границы, но и пойти дальше.