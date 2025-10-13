Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не припинить війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав журналістам на борту свого літака шляхом до Ізраїлю, повідомляє Fox News.

Трамп щодо надання Україні ракет Tomahawk

Очільник Білого дому заявив, що збирається обговорити з Путіним постачання Україні ракет Tomahawk.

"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу Tomahawk. Чи хочуть вони, щоб ракети летіли в їхній бік? Я так не думаю", - сказав президент США.

Він заявив, що може погрожувати РФ поставити Києву ці ракети, якщо Москва відмовиться зупинити війну.

"Я можу сказати: "Дивись, якщо цю війну не буде завершено, я надішлю їм Tomahawk. Це неймовірна, дуже наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Я можу попередити - якщо війну не врегулюють, ми цілком можемо піти на цей крок. Можемо і не піти, але такий варіант на столі. Я хочу, щоб війна закінчилася", - підкреслив Трамп.

Він додав, що провів "дуже хорошу розмову" із Володимиром Зеленським сьогодні вранці та вчора" і підтвердив, що український президент просив більше ППО та ракети Tomahawk.

За словами Трампа, США подумають, що можна зробити. При цьому він уточнив, що Штатам "теж потрібні зброя та боєприпаси".

"Ми не можемо віддавати комусь зброю, якщо в нас її немає. Ніколи не знаєш, що може статися. Хто знає, що станеться?" – наголосив Трамп.

Він зазначив, що під час розмови з Зеленським висловив думку, що передача Tomahawk - це новий рівень ескалації.

Цілі для "Томагавків"

Як наголосив Зеленський, відповідне рішення Трампом ще не схвалено, хоча підготовка до нього ведеться.

"Ми працюємо над цим. І я чекаю на рішення президента. Так, звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо", - зазначив глава держави.

Якщо ж президент Сполучених Штатів зрештою надасть Україні далекобійні дозвукові крилаті ракети "Томагавк", Україна застосовуватиме їх для ударів по військових цілях, до яких, зокрема, на даний час можна віднести й російські нафтопереробні заводи (НПЗ).

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі. Тому я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну… Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - пояснив Зеленський.

Удари по РФ

Зауважимо, ракети Tomahawk мають дальність польоту 2500 км.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що якщо Вашингтон поставить Україні ракети Tomahawk для далекобійних ударів у глибині Росії, це призведе до руйнування відносин Москви з Вашингтоном.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Трамп підтримує думку про те, що Україна може завдавати удари по енергетиці Росії у відповідь на її атаки.

Трамп після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути всі свої території, які тимчасово окуповані Росією. На його думку, Росія перебуває в дуже поганому економічному становищі і є "паперовим тигром". Київ може не лише відновити свої межі, а й піти далі.