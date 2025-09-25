Трамп одобрил удары Украины по энергетике РФ в ответ на атаки

Президент США Дональд Трамп поддерживает мнение о том, что Украина может наносить удары по энергетике России в ответ на ее атаки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Axios.

"Если они нападут на нашу энергетику, президент Трамп поддерживает мнение, что мы можем отвечать энергетикой", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что во время встречи с Трампом они обсудили другие цели, такие как дроны и ракетные объекты, хотя эти объекты хорошо защищены. Он подчеркнул, что Украина не будет атаковать гражданских, но центры российских властей, в частности Кремль, могут быть важны для переговоров.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, что обратился к Трампу с одной конкретной просьбой о новой системе вооружения, которая, по его словам, заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Что именно за система, Зеленский не уточнил, но Трамп согласился "работать над этим".

Отметим, что встреча прошла накануне Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский отметил четкую поддержку со стороны США относительно ударов по российским целям и готовности Украины применить дополнительное оружие дальнего радиуса действия, если это будет способствовать завершению войны.

Напомним, Трамп после встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, временно оккупированные Россией.