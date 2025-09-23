Швейцария готова стать площадкой для встречи Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер подтвердил готовность к переговорам с российской стороной. Швейцария выразила готовность принять такую встречу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса президента.

Зеленский и Путин могут встретиться в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Глава государства поблагодарил Швейцарию за поддержку Украины и солидарность с украинским народом. В ходе встречи лидеры обсудили дипломатические усилия по достижению мира.

"Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Карин Келлер-Зуттер заверила, что Швейцария готова принять такую встречу. Впрочем, президенты имеют одинаковое видение: пока нет никаких шагов, свидетельствующих о том, что Россия хочет закончить войну", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули, что нарушение Россией воздушного пространства государств-членов НАТО и фиксация дронов во все большем количестве стран свидетельствуют о системном расширении агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский и Карин Келлер-Зуттер обсудили сотрудничество в рамках крупного культурного проекта и продолжения партнерства по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Глава украинского государства пригласил президентку Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.

Путь к миру

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в США издали директиву, которой запретили передавать информацию о мирные переговоры между Украиной и Россией союзникам.