Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште после "продуктивного" разговора

Президент США Дональд Трамп назвал проведенный в четверг разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень продуктивным и сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Трампа в своей соцсети Truth Social.

О разговоре и встрече Трампа и Путина

Трамп заявил, что только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который считает очень продуктивным. По его словам, Путин поздравил его и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке — результат, о котором, по его словам, мечтали веками. Трамп убежден, что успех на Ближнем Востоке может способствовать переговорам по прекращению войны между Россией и Украиной.

В ходе беседы обсуждалась также роль первой леди Мелании по делам детей. Путин выразил благодарность за ее участие и отметил, что такое сотрудничество будет продолжаться. Кроме того, стороны уделили внимание вопросам торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны.

Трамп сообщил, что после разговора договорено провести встречу советников высокого уровня на следующей неделе. Первые переговоры от имени США проведет Государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими участниками, которые будут назначены позже. Место проведения встречи советников будет определено дополнительно.

"Потом мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, чтобы увидеть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", - написал Трамп.

Также на следующий день запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения итогов разговора с Путиным и других важных вопросов.

Трамп подчеркнул, что телефонный разговор с Путиным стал значительным шагом вперед и позволяет надеяться на дальнейший прогресс в дипломатических усилиях.

Встреча с Трампом может приблизить завершение войны

Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила подготовку ко встрече с Дональдом Трампом. По его словам, эти переговоры могут приблизить завершение войны благодаря влиянию США.

"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", - заявил президент Украины