Трамп заявил, что Украина хочет идти в наступление: примет решение на встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хочет пойти в наступление и вскоре обсудит это с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме.

Он анонсировал свой разговор с Зеленским, который посетит США 17 октября, и намекнул, что должно принять во время встречи с президентом Украины важное решение.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление – вы это знаете. И нам придется принять решение", – заявил президент США.

Трамп призвал главу Кремля Владимира Путина прекратить убивать украинцев и россиян.

"Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает много россиян", - подчеркнул глава Белого дома.

Встреча с Трампом может приблизить завершение войны

Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила подготовку ко встрече с Дональдом Трампом. По его словам, эти переговоры могут приблизить завершение войны благодаря влиянию США.

"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", - заявил президент Украины

При этом издания Axios, ссылаясь на два источника, знакомы с планами встречи, Лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможны поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.