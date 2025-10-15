Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика близка к краху, а власти РФ не хотят заканчивать войну, поэтому он встретится с Владимиром Зеленским и обсудит поставки ракет Tomahawk.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Он сообщил, что 17 октября встретится с Зеленским.

"Я знаю, что он скажет. Он хочет оружие, он хотел бы получить Tomahawk, все их хотят. У нас их много", - сказал Трамп.

По его словам, он очень разочарован президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Он вступает уже в четвертый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Теперь он скоро войдет в свой четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, видимо, примерно", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что у России сейчас длинные очереди за бензином, а российская экономика близка к краху.

"Там очереди. Кто бы мог подумать, что такое произойдет? Вдруг российская экономика начинает рушиться. У меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Но он просто не хочет завершать эту войну. Думаю, это очень портит его репутацию. И должен сказать, я отдаю должное, потому что кто бы мог подумать, что я мог бы подумать, что кто бы мог подумать?" заметил президент США.

Напомним, Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.

Владимир Зеленский сообщил, что готовится к разговору с Дональдом Трампом, где планирует обсудить возможную военную помощь, в том числе комплексы Patriot, крылатые ракеты Tomahawk и другое вооружение.