Украина готовится к переговорам с Трампом и американскими компаниями по усилению обороны — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовится к разговору с Дональдом Трампом, обсуждая возможную военную помощь, в том числе комплексы Patriot, крылатые ракеты Tomahawk и другое вооружение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса президента.

Зеленский о встрече с Трампом

Сегодня президент Украины провел совещание с военными, представителями Министерства иностранных дел, министром энергетики, руководителем Нафтогаза и командой Офиса, чтобы подробно подготовиться к разговору с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы обсудили с президентом Трампом уже определенные вещи - есть контуры решений, которые могут помочь, - по "петриотам", по "томагавкам", это очень важно, и некоторое другое оружие. Важно чувствительные вещи обсудить нам лично - по телефону всего не скажешь", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что у Украины есть четкое видение того, как совместные действия США, Европы, других партнеров и украинских шагов могут приблизить завершение войны. Он подчеркнул важную роль лидерства Америки, в том числе президента Трампа, в этом процессе.

"Мы планируем и встречи с представителями американских оборонных и энергетических компаний. Конечно, ключевая наша задача – это ПВО и устойчивость наших городов и общин, также принуждение России к миру. Сейчас в мире очень сильный импульс к миру – после того, что удалось достичь договоренностей для Ближнего Востока", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что эти достижения показывают, что Россию можно заставить прекратить агрессию, ведь именно она остается главным источником глобальной нестабильности и конфликтов. Президент добавил, что у Украины есть четкое понимание, как с этим справиться.

О встрече президентов

Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в Белом доме.

В частности, во время общения с прессой на борту самолета Air Force One президента США спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, и он ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он

При этом издания Axios, ссылаясь на два источника, знакомы с планами встречи, Лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможны поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.

О встрече Зеленского и Трампа сначала сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Ранее лидеры дважды пообщались по телефону, обсуждая, в частности, продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны с Россией.