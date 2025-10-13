- Категория
Трамп и Зеленский планируют переговоры в Вашингтоне на этой неделе – FT
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главного корреспондента Financial Times в Киеве Кристофера Миллера.
"Президент Трамп планирует встретить президента Зеленского в Вашингтоне в пятницу, сообщили мне три человека, знакомых с планами", - написал журналист.
Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Ранее лидеры дважды пообщались по телефону, обсуждая, в частности, продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны с Россией.
Встреча состоится в начале недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в столице США.
Сегодня в США отправилась украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Неделя будет насыщенной, впереди много работы", - написал он.
В повестке дня – ключевые цели:
- Оборона: укрепление противовоздушной обороны и ударных возможностей;
- Энергетика: обеспечение устойчивости энергосистем перед зимним периодом;
- Санкции: усиление давления на агрессора.
Главная цель делегации остается неизменной – достижение устойчивого и справедливого мира для Украины через принуждение России к завершению войны.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.
О ракетах Tomahawk
Ракеты Tomahawk, дальность которых составляет 2500 км, могут стать ключевым элементом украинской обороны. Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки таких ракет Украине могут разрушить отношения Москвы с Вашингтоном.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Дональд Трамп поддерживает идею возможных ударов по энергетической инфраструктуре России в ответ на агрессию.
После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть оккупированные территории и даже продвинуться дальше, ведь экономика России находится в сложном состоянии.