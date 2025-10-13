Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Наличный курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп и Зеленский планируют переговоры в Вашингтоне на этой неделе – FT

Зеленский, Трамп, разговор
Президент Украины встретится с Трампом / Офис президента

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главного корреспондента Financial Times в Киеве Кристофера Миллера.

"Президент Трамп планирует встретить президента Зеленского в Вашингтоне в пятницу, сообщили мне три человека, знакомых с планами", - написал журналист.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Ранее лидеры дважды пообщались по телефону, обсуждая, в частности, продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны с Россией.

Встреча состоится в начале недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в столице США.

Сегодня в США отправилась украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Неделя будет насыщенной, впереди много работы", - написал он.

В повестке дня – ключевые цели:

  • Оборона: укрепление противовоздушной обороны и ударных возможностей;
  • Энергетика: обеспечение устойчивости энергосистем перед зимним периодом;
  • Санкции: усиление давления на агрессора.

Главная цель делегации остается неизменной – достижение устойчивого и справедливого мира для Украины через принуждение России к завершению войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.

О ракетах Tomahawk

Ракеты Tomahawk, дальность которых составляет 2500 км, могут стать ключевым элементом украинской обороны. Президент России Владимир Путин предупредил, что поставки таких ракет Украине могут разрушить отношения Москвы с Вашингтоном.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Дональд Трамп поддерживает идею возможных ударов по энергетической инфраструктуре России в ответ на агрессию.

После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть оккупированные территории и даже продвинуться дальше, ведь экономика России находится в сложном состоянии.

Автор:
Ольга Опенько