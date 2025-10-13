Запланована подія 2

Трамп і Зеленський обговорять продаж ракет та мирні ініціативи у Вашингтоні - FT

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п’ятницю. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення головного кореспондента Financial Times у Києві Крістофера Міллера.

Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні

Раніше лідери двічі поспілкувалися телефоном, обговорюючи, зокрема, продаж ракет Tomahawk та шляхи завершення війни з Росією.

Зустріч відбудеться на тлі початку тижня переговорів української делегації з американськими колегами у столиці США.

Сьогодні до США відправилась українська делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем РНБО Рустемом Умєровим, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Тиждень буде насичений, попереду багато роботи", - написав він.

На порядку денному – ключові цілі:

  • Оборона: зміцнення протиповітряної оборони та ударних можливостей;
  • Енергетика: забезпечення стійкості енергосистеми перед зимовим періодом;
  • Санкції: посилення тиску на агресора.

Головна мета делегації лишається незмінною – досягнення сталого та справедливого миру для України через примус Росії до завершення війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.

Про ракети Tomahawk

Ракети Tomahawk, дальність яких сягає 2500 км, можуть стати ключовим елементом української оборони. Президент Росії Володимир Путін попередив, що постачання таких ракет Україні може зруйнувати відносини Москви з Вашингтоном.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначав, що Дональд Трамп підтримує ідею можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Росії у відповідь на агресію.

Після зустрічі з Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що Україна, за підтримки ЄС, може повернути окуповані території і навіть просунутись далі, адже економіка Росії перебуває у складному стані.

Ольга Опенько