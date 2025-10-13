Трамп визначив врегулювання війни в Україні пріоритетом для Віткоффа

Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу зосередити подальшу роботу на врегулюванні російсько-української війни. За словами Трампа, цей напрям стане одним із ключових у зовнішній політиці його адміністрації.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Трампа.

Трамп змінює пріоритети

"Якщо ти не проти, Стіве, то давай спочатку сфокусуємося на Росії", - заявив Трамп, виступаючи перед ізраїльським парламентом (Кнессетом).

Останніми місяцями Стів Віткофф, окрім роботи над близькосхідним врегулюванням, неодноразово контактував із представниками російської сторони з питань, що стосуються України.

Раніше, виступаючи в Кнесеті, Дональд Трамп підкреслив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу відіграє важливу роль у мирному врегулюванні конфліктів, адже має значний досвід і навички переговорника.

Про переговори Віткоффа з Путіним

Після цього Трамп розповів історію про одну з поїздок Віткоффа до Москви. За словами американського президента, зустріч спецпосланця з Володимиром Путіним мала тривати не більше двадцяти хвилин, проте переговори розтягнулися на п’ять годин.

Трамп зазначив, що, попри відсутність у Віткоффа досвіду роботи з Росією та глибоких знань у політиці, він володіє важливою рисою, яку президент особливо цінує. Американський лідер зізнався, що кілька разів телефонував, аби дізнатися, чи завершилася зустріч, і був здивований, дізнавшись, що переговори тривають значно довше, ніж очікувалося.

При цьому, за словами Трампа, він зателефонував ще за годину, але Віткофф усе ще проводив переговори. "І тільки через п'ять годин він вийшов. І я запитав: "Та про що ви говорили протягом п'яти годин?" - додав американський лідер. За словами американського президента, Віткофф йому відповів, що на переговорах обговорив "багато цікавих аспектів".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Водночас у США видали директиву, якою заборонили передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.