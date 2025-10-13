Трамп определил урегулирование войны в Украине приоритетом для Виткоффа

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Виткоффу сосредоточить дальнейшую работу на урегулировании российско-украинской войны. По словам Трампа, это направление станет одним из ключевых во внешней политике его администрации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Трампа.

Трамп меняет приоритеты

"Если ты не против, Стив, то давай сначала сфокусируемся на России", - заявил Трамп, выступая перед израильским парламентом (Кнессетом).

В последние месяцы Стив Виткофф, кроме работы над ближневосточным урегулированием, неоднократно контактировал с представителями российской стороны по вопросам, касающимся Украины.

Ранее, выступая в Кнессете, Дональд Трамп подчеркнул, что его спецпосланник по Ближнему Востоку играет важную роль в мирном урегулировании конфликтов, ведь имеет значительный опыт и навыки переговорщика.

О переговорах Виткоффа с Путиным

После этого Трамп рассказал историю об одной из поездок Виткоффа в Москву. По словам американского президента, встреча спецпосланника с Владимиром Путиным должна была длиться не больше двадцати минут, однако переговоры растянулись на пять часов.

Трамп отметил, что, несмотря на отсутствие у Виткоффа опыта работы с Россией и глубоких знаний в политике, он обладает важной чертой, которую президент особенно ценит. Американский лидер признался, что несколько раз звонил по телефону, чтобы узнать, завершилась ли встреча, и был удивлен, узнав, что переговоры продолжаются значительно дольше, чем ожидалось.

При этом, по словам Трампа, он позвонил по телефону еще через час, но Виткофф все еще проводил переговоры. "И только через пять часов он вышел. И я спросил: "Да о чем вы говорили в течение пяти часов?" - добавил американский лидер. По словам американского президента, Виткофф ему ответил, что на переговорах обсудил "много интересных аспектов".

Встреча Трампа и Путина на Аляске

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время в США издали директиву, которой запретили передавать информацию о мирные переговоры между Украиной и Россией союзникам.