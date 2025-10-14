Україна готується до переговорів з Трампом та американськими компаніями для посилення оборони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що детально готується до розмови з Дональдом Трампом, обговорюючи можливу військову допомогу, зокрема комплекси Patriot, крилаті ракети Tomahawk та інше озброєння.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський про зустріч із Трампом

Сьогодні президент України провів нараду з військовими, представниками Міністерства закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу та командою Офісу, щоб детально підготуватися до розмови з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми обговорили з президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "петріотів", щодо "томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш", - наголосив він.

Зеленський відзначив, що Україна має чітке бачення того, як спільні дії США, Європи, інших партнерів та українських кроків можуть наблизити завершення війни. Він підкреслив важливу роль лідерства Америки, зокрема президента Трампа, у цьому процесі.

"Ми плануємо й зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус Росії до миру. Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що ці досягнення показують, що Росію можна змусити припинити агресію, адже наразі саме вона залишається головним джерелом глобальної нестабільності та конфліктів. Президент додав, що Україна має чітке розуміння, як з цим впоратися.

Про зустріч президентів

Трамп підтвердив, що планує зустрітися з Зеленським у Білому домі.

Зокрема, під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One президента США запитали, чи буде він приймати Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці, і він відповів ствердно.

"Я думаю, що так. Так", - сказав він

При цьому видання Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, пише, що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливі поставки Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.

Про зустріч Зеленського та Трампа спершу повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Раніше лідери двічі поспілкувалися телефоном, обговорюючи, зокрема, продаж ракет Tomahawk та шляхи завершення війни з Росією.