Зеленский рассказал, что будет обсуждать с Трампом в Вашингтоне

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в телеграмм-канале.

О чем будут говорить

"Команда Украины уже поехала в США: премьер-министр Юлия Свириденко, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч. Также у меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с президентом Трампом. Думаю, что мы хотели бы я. благодарен президенту Трампу за наш диалог и поддержку", - заметил президент.

По его словам, будет и несколько других важных встреч с оборонными компаниями, возможны также встречи с сенаторами и конгрессменами.

"Буду иметь и встречи с энергетическими компаниями. Это нужно – это было предложение президента Трампа, – и я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак, даже не тех атак, которые Россия уже осуществила. Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что основными темами визита станут ПВО и украинские дальнобойные возможности, чтобы оказывать давление на Россию ради мира.

Трамп подтвердил встречу

Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в Белом доме.

В частности, во время общения с прессой на борту самолета Air Force One президента США спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, и он ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он

При этом издание Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, пишет, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможны поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.

О встрече Зеленского и Трампа сперва сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Ранее лидеры дважды пообщались по телефону, обсуждая, в частности, продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны с Россией.