Трамп згадав великі черги за бензином у Росії і заявив, що російська економіка близька до краху
Президент США Дональд Трамп заявив, що російська економіка близька до краху, а влада РФ не хоче закінчувати війну, тому він зустрінеться з Володимиром Зеленським та обговорить поставки ракет Tomahawk.
Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив на пресконференції у Білому домі.
Він повідомив, що 17 жовтня зустрінеться з Зеленським.
"Я знаю, що він скаже. Він хоче зброю, він хотів би отримати Tomahawk, всі їх хочуть. У нас їх багато», — сказав Трамп.
За його словами, він дуже розчарований президентом РФ Володимиром Путіним.
"Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Він вступає вже в четвертий рік війни, яку слід було закінчити. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Тепер він незабаром увійде у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, приблизно", - наголосив Трамп.
Він додав, що у Росії наразі довгі черги за бензином, а російська економіка близька до краху.
"Там черги. Хто б міг подумати, що таке станеться? Раптом російська економіка починає валитися. У мене були дуже добрі стосунки із Володимиром Путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну.Думаю, це дуже псує його репутацію. І маю сказати, я віддаю належне, бо хто б міг подумати, що Україна зможе чотири роки битися з Росією практично внічию?", - зауважив президент США.
Нагадаємо, Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.
Володимир Зеленський повідомив, що готується до розмови з Дональдом Трампом, де планує обговорити можливу військову допомогу, зокрема комплекси Patriot, крилаті ракети Tomahawk та інше озброєння.