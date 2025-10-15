Запланована подія 2

Трамп згадав великі черги за бензином у Росії і заявив, що російська економіка близька до краху

Дональд Трамп
Дональд Трамп на пресконференції у Білому домі. / Білий дім

Президент США Дональд Трамп  заявив, що російська економіка близька до краху, а влада РФ не хоче закінчувати війну, тому він зустрінеться з Володимиром Зеленським та обговорить поставки ракет Tomahawk.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив на пресконференції у Білому домі.

Він повідомив, що 17 жовтня зустрінеться з Зеленським.

"Я знаю, що він скаже. Він хоче зброю, він хотів би отримати Tomahawk, всі їх хочуть. У нас їх багато», — сказав Трамп.

За його словами, він дуже розчарований президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Він вступає вже в четвертий рік війни, яку слід було закінчити. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Тепер він незабаром увійде у свій четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, приблизно", - наголосив Трамп.

Він додав, що у Росії наразі довгі черги за бензином, а російська економіка близька до краху.

"Там черги. Хто б міг подумати, що таке станеться? Раптом російська економіка починає валитися. У мене були дуже добрі стосунки із Володимиром Путіним. Але він просто не хоче завершувати цю війну.Думаю, це дуже псує його репутацію. І маю сказати, я віддаю належне, бо хто б міг подумати, що Україна зможе чотири роки битися з Росією практично внічию?", - зауважив президент США.

Нагадаємо,  Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.

Володимир Зеленський повідомив, що готується до розмови з Дональдом Трампом, де планує обговорити можливу військову допомогу, зокрема комплекси Patriot, крилаті ракети Tomahawk та інше озброєння. 

Автор:
Світлана Манько