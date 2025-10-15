Запланована подія 2

Встреча с Трампом может приблизить завершение войны — Зеленский

Встреча Зеленского и Трампа может приблизить завершение войны / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершила подготовку ко встрече с Дональдом Трампом. По его словам, эти переговоры могут приблизить завершение войны благодаря влиянию США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства.

Встреча с Трампом может стать важной для мира

Зеленский сообщил, что Украина проделала "домашнюю работу" перед встречей с президентом США Дональдом Трампом — подготовила военную и экономическую части переговоров.

"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность столь глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", - заявил Зеленский.

Зеленский сообщил, что украинская делегация во главе с премьер-министром, руководителем Офиса президента, заместителем министра иностранных дел и послом Украины уже находится в Вашингтоне. Команда проводит встречи с американскими чиновниками, оборонными компаниями, в частности, производителями систем противовоздушной обороны, а также с представителями энергетического сектора, готовя основу для предстоящих переговоров с президентом США.

О встрече президентов

Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в Белом доме.

В частности, во время общения с прессой на борту самолета Air Force One президента США спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу, и он ответил утвердительно.

"Я думаю, что да. Да", - сказал он.

При этом издания Axios, ссылаясь на два источника, знакомы с планами встречи,   Лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности, возможны поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине ракеты Tomahawk, если президент РФ Владимир Путин не остановит войну.

О встреча Зеленского и Трампа  сначала сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Ранее лидеры дважды пообщались по телефону, обсуждая, в частности, продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны с Россией.

Автор:
Ольга Опенько