Трамп заявив, що Україна хоче йти у наступ: прийме рішення на зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче піти в наступ і він невдовзі обговорить це з президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

Він анонсував свою розмову із Зеленським, який відвідає США 17 жовтня, та натякнув, що має ухвалити під час зустрічі з президентом України важливе рішення.

"Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення", - заявив президент США.

Трамп закликав очільника Кремля Володимира Путіна припинити вбивати українців та росіян.

"Все, чого ми хочемо від президента Путіна, - щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців та припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян", - наголосив глава Білого дому.

Зустріч із Трампом може наблизити завершення війни

Володимир Зеленський заявив, що Україна завершила підготовку до зустрічі з Дональдом Трампом. За його словами, ці переговори можуть наблизити завершення війни завдяки впливу США.

"Це реально може наблизити завершення війни: саме в Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі", - заявив президент України

При цьому видання Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з планами зустрічі, пише, що лідери обговорять, яку зброю слід постачати Україні, зокрема, можливі поставки Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Нагадаємо, Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо президент РФ Володимир Путін не зупинить війну.