Результаты переговоров в Белом доме: Трамп настаивает на прекращении огня, Зеленский – на гарантиях безопасности (ФОТО)

17 октября в Белом доме состоялась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Переговоры проходили в формате официального обеда с участием главных советников обоих лидеров и продолжались несколько часов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на CNN и Аxios.

По данным нескольких источников, знакомых с ходом встречи, разговор был напряженным, откровенным и подчас "неудобным". Трамп и Зеленский разошлись во мнениях по поводу предстоящей войны в Украине после своей уже третьей встречи в Вашингтоне.

По информации CNN, Трамп во время переговоров дал четко понять, что украинский лидер не получит ракет далекого радиуса действия Tomahawk, способных достигать глубокой территории России, о которых Киев давно просил.

Зеленский надеялся оставить Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но застав Трампа в совсем ином настроении на следующий день после длительного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Трамп четко дал понять, что его приоритетом сейчас дипломатия, и он считает, что предоставление Tomahawk может взорвать ее.

Один из американских чиновников сообщил, что у Трампа создалось впечатление, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он выразил обеспокоенность потенциальными потерями среди гражданских и военных во время предстоящей суровой зимы.

Вскоре после завершения встречи Трамп выступил с публичным заявлением, настаивая на прекращении огня вдоль нынешних линий фронта и призвав к заключению мирного соглашения.

Трамп настаивает на сделке

По мнению Трампа, пора остановить убийства и заключить мирное соглашение между странами.

"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и сердечной, но я сказал ему, как я также настойчиво советовал президенту Путину, что пора остановить убийства и заключить соглашение! Достаточно крови пролито, пределы собственности определены Войной и Кишками. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба претендуют! Никакой стрельбы, никакой смерти, никаких огромных и неоправданных расходов денег. Это война, которая никогда бы не началась, будь я президентом. Тысячи людей гибнут еженедельно - больше нет, возвращайтесь домой к своим семьям с миром", - написал Трамп в своем сообщении.

По словам одного из американских чиновников, Трамп подчеркнул, что его позиция основывается на "реалиях текущего состояния конфликта", отметив, что "было слишком много разрушений и слишком много убийств".

Один из чиновников также отметил, что обе стороны должны заключить соглашение, поскольку условия будут только ухудшаться, если этого не сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем сообщении после встречи назвал его "острым разговором", но отметил, что "ее результаты действительно могут помочь приблизить эту войну к концу".

Во время брифинга после переговоров в Белом доме Зеленский подчеркнул, что Украине нужны мощные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и партнеров, особенно в случае прекращения огня.

"Нам нужны мощные гарантии безопасности, потому что я боюсь, моя страна опасается, что после прекращения огня нам все равно понадобятся гарантии безопасности, чтобы Путин к нам не вернулся с новой агрессией", — сказал президент Украины.

Зеленский провел позвонил по телефону европейским лидерам

Как пишет The Financial Times, после встречи Зеленский провел запланированный телефонный разговор с европейскими лидерами, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Зеленский сообщил, что вопрос гарантий безопасности обсуждался с американской стороной, и Соединенные Штаты "не выступают против этой темы". Он также уточнил, что европейские союзники уже подготовили на бумаге свои предложения по поводу того, какие гарантии могут быть предоставлены со стороны европейских стран.

Отдельно украинский президент отметил, что "только у Дональда Трампа есть диалог с Россией", и этот факт может стать важным фактором для достижения справедливого мира.

Также Зеленский заявил, что они с Трампом обсудили потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны, беседу Трампа с Путиным и просьбу Киева в Вашингтон подкрепить любое мирное соглашение гарантиями безопасности.

Напомним, 16 октября Трапм провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и назвал его очень продуктивным. Он сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.

Впоследствии Трамп рассказал, что во время его телефонного разговора Путин отказывал его передавать ракеты Tomahawk Украине.