5 тисяч ракет від Британії та витіснення нафти РФ: Коаліція охочих розробила план із п'яти пунктів для України

Учасники Коаліції охочих під час засідання в Лондоні 24 жовтня узгодили новий план підтримки України. Документ містить п’ять ключових напрямків, що включають енергетичні та військові заходи.

Як пише Delo.ua, про це сказав британський прем'єр Кір Стармер, повідомляє Sky News.

Що передбачає план

Партнери робитимуть все, щоб російські нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Прем'єр закликав усіх запровадити санкції, зменшити залежність від російського газу, а також звернувся до третіх країн із закликом припинити купувати російські ресурси, "затьмарені і закривавлені війною".

Розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії, щоб використати їх на допомогу Україні. Стармер наголосив, що саме Росія повинна платити за всі скоєні руйнування, тому необхідно зробити все для утримання репараційних фондів в Україні, а також значно зміцнити протиповітряну оборону.

Зміцнення протиповітряної оборони України напередодні зими. Зокрема Британія передасть Україні 5 тисяч багатоцільових ракет для захисту інфраструктури.

Посилення тиску на очільника Кремля Володимира Путіна, зокрема шляхом передачі Україні далекобійних засобів.

Партнери продовжуватимуть роботу над гарантіями безпеки для України включно з багатонаціональними силами в Україні, для забезпечення "сталого і справедливого миру".

Нагадаємо, 24 жовтня світові лідери зібралисяв Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб обговорити посилення тиску на Росію та шляхи подальшої допомоги Україні. Захід відбувався як очно, так і віртуально.

Як писало ВВС, перед засіданням Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Це вже третя зустріч лідерів цього року. Згодом глава держави прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Раніше лідери Коаліції охочих зустрілися в Лондоні, Римі та онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та санкцій проти Росії. Вони підтвердили прихильність суверенітету України, домовилися про військову допомогу на понад 40 млрд євро у 2025 році та наголосили на зміцненні протиповітряної оборони.