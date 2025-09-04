Запланована подія 2

Коаліція охочих готова постачати ракети великої дальності для ЗСУ - британський уряд

Володимир Зеленський та Кір Стармер
Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / Офіс президента

Учасники Коаліції охочих заявили про те, що вони готові постачати Україні ракети великої дальності.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на сайт британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вранці 4 вересня віртуально долучився до зустрічі Коаліції охочих.  Він заявив, що Путіну не можна довіряти, оскільки він продовжує затягувати мирні переговори та одночасно здійснювати кричущі напади на Україну. 

"Прем'єр-міністр також привітав заяви партнерів з Коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни", — йдеться у повідомленні.

Обговорюючи останні військові плани Коаліції охочих, Стармер наголосив, що "група має непорушну обіцянку Україні, підтриману президентом США Трампом, і що зараз очевидно, що їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій".

Він також подякував військовим планувальникам та начальникам Генеральних штабів за їхню постійну та швидку роботу, спрямовану на забезпечення можливості розгортання сил у разі припинення вогню, йдеться в релізі британського уряду.

Раніше лідери Коаліції охочих зустрілися в Лондоні, Римі та онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та санкцій проти Росії. Вони підтвердили прихильність суверенітету України, домовилися про військову допомогу на понад 40 млрд євро у 2025 році та наголосили на зміцненні протиповітряної оборони. 

Автор:
Тетяна Бесараб