Коалиция желающих готова поставлять ракеты большой дальности для ВСУ – британское правительство

Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер / Офис президента

Участники Коалиции желающих заявили, что они готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 4 сентября виртуально принял участие в встрече Коалиции желающих. Он заявил, что Путину нельзя доверять, поскольку он продолжает затягивать мирные переговоры и одновременно совершать вопиющие нападения на Украину.

"Премьер-министр также поддержал заявления партнеров из Коалиции желающих поставить Украине ракет большой дальности для дальнейшего укрепления оборонных запасов страны", — говорится в сообщении.

Обсуждая последние военные планы Коалиции желающих, Стармер подчеркнул, что "группа имеет незыблемое обещание Украине, поддержанное президентом США Трампом, и что сейчас очевидно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы оказывать давление на Путина с целью обеспечения прекращения военных действий".

Он также поблагодарил военных планировщиков и начальников Генеральных штабов за их постоянную и быструю работу, направленную на обеспечение возможности развертывания сил в случае прекращения огня, говорится в релизе британского правительства.

Ранее лидеры Коалиции желающих встретились в Лондоне, Риме и онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и санкций против России. Они подтвердили приверженность суверенитету Украины, договорились о военной помощи более чем на 40 млрд евро в 2025 году и отметили укрепление противовоздушной обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб