Коалиция желающих готова развернуть силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий

Лидеры Коалиции желающих готовы развернуть в Украине многонациональные силы безопасности, но только после завершения боевых действий.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в совместном заявлении ее сопредседателей президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера по итогам встречи с участием президента Владимира Зеленского 17 августа.

В заявлении отмечается, что лидеры высоко оценили обязательства президента Трампа предоставить Украине гарантии безопасности. По этой схеме Коалиция желающих будет играть важную роль, в частности, путем развертывания многонациональных сил в Украине.

Они вновь подтвердили готовность развернуть эти силы безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и в восстановлении ее Вооруженных сил.

Лидеры собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента Дональда Трампа с российским главой Путиным на Аляске, говорится в документе.

Также высоко оценили стремление президента Владимира Зеленского к "справедливому и продолжительному миру" в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Европейские лидеры встретятся в США с Трампом и Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским улетит в США на встречу с Дональдом Трампом 18 августа. К ним присоединятся и другие европейские лидеры.

Свое участие в переговорах подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Италии Джорджа Мэлони и Великобритании Кир Стармер, а еще президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также в Вашингтоне 18 августа присутствует президент Финляндии Александр Стубб. В НАТО подтвердили, что генсек Марк Рютте также улетит в Вашингтон для участия в переговорах президентов США и Украины.

Ранее лидеры Коалиции желающих встретились в Лондоне, Риме и онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и санкций против России. Они подтвердили приверженность суверенитету Украины, договорились о военной помощи более чем на 40 млрд евро в 2025 году и отметили укрепление противовоздушной обороны.