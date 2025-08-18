Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,42

41,35

EUR

48,55

48,40

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Коалиция желающих готова развернуть силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий

Зеленский, Урсула фон дер Ляен
Владимир Зеленский принял участие в седьмом заседании коалиции желающих / Офис президента

Лидеры Коалиции желающих готовы развернуть в Украине многонациональные силы безопасности, но только после завершения боевых действий.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в совместном заявлении ее сопредседателей президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера по итогам встречи с участием президента Владимира Зеленского 17 августа.

В заявлении отмечается, что лидеры высоко оценили обязательства президента Трампа предоставить Украине гарантии безопасности. По этой схеме Коалиция желающих будет играть важную роль, в частности, путем развертывания многонациональных сил в Украине.

Они вновь подтвердили готовность развернуть эти силы безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и в восстановлении ее Вооруженных сил.

Лидеры собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента Дональда Трампа с российским главой Путиным на Аляске, говорится в документе.

Также высоко оценили стремление президента Владимира Зеленского к "справедливому и продолжительному миру" в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Европейские лидеры встретятся в США с Трампом и Зеленским

Глава Еврокомиссии   Урсула фон дер Ляен   вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским улетит в США на встречу с Дональдом Трампом 18 августа. К ним присоединятся и другие европейские лидеры.

Свое участие в переговорах подтвердили   канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Италии Джорджа Мэлони и Великобритании Кир Стармер, а еще президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также в Вашингтоне 18 августа присутствует президент Финляндии Александр Стубб. В НАТО подтвердили, что генсек  Марк Рютте также улетит в Вашингтон для участия в переговорах президентов США и Украины.

Ранее лидеры Коалиции желающих встретились в Лондоне, Риме и онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и санкций против России. Они подтвердили приверженность суверенитету Украины, договорились о военной помощи более чем на 40 млрд евро в 2025 году и отметили укрепление противовоздушной обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб