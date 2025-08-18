Зеленский прибыл в Вашингтон: Трамп заявил о возможности прекратить войну немедленно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, чтобы обсудить шаги по завершению войны.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он уже прибыл в Вашингтон, где 18 августа встретится с Трампом и европейскими лидерами.

Мир должен быть длительным

Зеленский выразил благодарность американскому президенту за приглашение и отметил общую цель - "быстро и надежно закончить эту войну".

"И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "безопасные гарантии" в 1994 году, но это не сработало", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что не стоило отдавать Крым тогда "так же, как после 2022 украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков".

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями заставит Россию к настоящему миру", - подытожил Зеленский.

Он также сказал, что необходимо прекратить огонь и быстро работать над финальным мирным соглашением.

"Нам нужны реальные переговоры, и это значит, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас. Контактная линия – это лучшая линия для разговоров. Европейцы поддерживают это. И мы благодарны всем", – отметил украинский президент.

При этом он еще раз обратил внимание на недопустимость отказа Украины от какой-либо части своей суверенной территории или торговли ею.

"Россия до сих пор нет успехов в Донецкой области. Путин не смог захватить ее в течение 12 лет. И Конституция Украины делает невозможным сдачу территории или торговлю землей. Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина - США - Россия. Пока Россия не обнаруживается никаких признаков. нужны новые санкции", - убежден Зеленский.

Трамп заявил, что Зеленский может прекратить войну немедленно

Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что украинский лидер Владимир Зеленский может прекратить войну практически немедленно, отметив невозможность членства Киева в НАТО.

Глава Белого дома убежден, что Зеленский "может практически немедленно прекратить войну с Россией, если захочет, или продолжить борьбу".

" Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", – добавил он.

Кто из европейских политиков присоединится к встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским полетит в США на встречу с Дональдом Трампом 18 августа. К ним присоединятся и другие европейские лидеры.

Свое участие в переговорах подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Италии Джорджа Мэлони и Великобритании Кир Стармер, а еще президент Франции Эмманюэль Макрон .

Также в Вашингтоне 18 августа присутствует президент Финляндии. Александр Стубб .

В НАТО подтвердили, что генсек Марк Рютте также улетит в Вашингтон для участия в переговорах президентов США и Украины.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

После переговоров глава Белого дома заявил, что теперь основное бремя ответственности переходит к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пригласил его в Вашингтон.