Зеленський прибув у Вашингтон: Трамп заявив про можливість припинити війну негайно

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, він вже прибув у Вашингтон, де 18 серпня зустрінеться з Трампом та з європейськими лідерами.

Мир має бути тривалим

Зеленський висловив вдячність американському президенту за запрошення та наголосив на спільній меті – "швидко та надійно закінчити цю війну".

"І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало", - підкреслив президент.

Він наголосив, що не варто було віддавати Крим тоді "так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків".

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", - підсумував Зеленський.

Він також сказав, що необхідно припинити вогонь і швидко працювати над фінальною мирною угодою.

"Нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія - це найкраща лінія для розмов. Європейці підтримують це. І ми вдячні всім", - зазначив український президент.

При цьому він ще раз звернув увагу на неприпустимість відмови України від будь-якої частини своєї суверенної території або ж торгівлі нею.

"Росія досі немає успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити її протягом 12 років. І Конституція України унеможливлює здачу території чи торгівлю землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна - США - Росія. Поки що Росія не виявляє жодних ознак того, що тристороння зустріч станеться. І якщо Росія відмовляється - тоді потрібні нові санкції", - переконаний Зеленський.

Трамп заявив, що Зеленський може припинити війну негайно

Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial, що український лідер Володимир Зеленський може припинити війну практично негайно, наголосивши на неможливості членства Києва в НАТО.

Очільник Білого дому переконаний, що Зеленський "може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу".

"Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються", – додав він.

Хто з європейських політиків доєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським полетить до США на зустріч із Дональдом Трампом 18 серпня. До них доєднаються й інші європейські лідери.

Свою участь у переговорах підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Великої Британії Кір Стармер, а ще президент Франції Емманюель Макрон.

Також у Вашингтоні 18 серпня буде присутній президент Фінляндії Александр Стубб.

У НАТО підтвердили, що генсек Марк Рютте також полетить до Вашингтона для участі у переговорах президентів США й України.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Після переговорів, очільник Білого дому заявив, що тепер основний тягар відповідальності переходить до українського президента Володимира Зеленського і запросив його у Вашингтон.