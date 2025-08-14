Коалиция желающих: Украина имеет право на военное сотрудничество без ограничений и без вето РФ

Европейские лидеры подтвердили, что у Украины есть полная свобода в военном сотрудничестве с третьими странами и никаких ограничений для Вооруженных сил Украины быть не должно. В то же время они подчеркнули, что Россия не имеет права налагать вето на путь Украины в Европейский Союз и НАТО, отмечая важность защиты суверенитета и безопасности страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление британского правительства.

Права Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц провели виртуальную встречу группы лидеров Коалиции желающих с участием президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майка Венса, накануне встречи президента США Дональда Трампа.

Лидеры отметили усилия Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине и агрессии России, а также на установление справедливого и продолжительного мира. Они подчеркнули, что путь к миру не может определяться без участия Украины и решение должно совмещать активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию, защищая при этом ключевые интересы безопасности Украины и Европы.

Лидеры Коалиции желающих подтвердили, что настоящие переговоры возможны только при условии прекращения огня или существенного сокращения боевых действий. Они отметили необходимость усиления санкций и экономического давления на Россию, если она не согласится на прекращение огня на Аляске.

Международные границы не должны меняться силой, а Украина должна иметь надежные гарантии безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Коалиция желающих готова активно поддерживать Украину, в частности, из-за развертывания сил после прекращения боевых действий. Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами, а Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО.

Лидеры также подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество с президентом Трампом, США, президентом Зеленским и украинским народом ради справедливого и крепкого мира.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска", — сообщил Трамп.

Ряд авторитетных СМИ сообщил, что встреча пройдет на объединенной военной базе Elmendorf-Richardson в Анкоридже. Это место выбрали из-за ограниченных вариантов проведения переговоров в разгар туристического сезона и по соображениям безопасности. Аляску также избрали как территорию, где Путин может находиться без риска ареста по ордеру Международного уголовного суда, поскольку США не являются его участником.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией. Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.