"Коаліція охочих": Україна має право на військову співпрацю без обмежень і без вето РФ

Європейські лідери підтвердили, що Україна має повну свободу у військовій співпраці з третіми країнами і жодних обмежень для Збройних сил України бути не повинно. Водночас вони підкреслили, що Росія не має права накладати вето на шлях України до Європейського Союзу та НАТО, наголошуючи на важливості захисту суверенітету та безпеки країни

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву британського уряду.

Права України

Президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели віртуальну зустріч групи лідерів "Коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Майка Венса, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Лідери відзначили зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні та агресії Росії, а також на встановлення справедливого та тривалого миру. Вони підкреслили, що шлях до миру не може визначатися без участі України та що вирішення має поєднувати активну дипломатію, підтримку України і тиск на Росію, захищаючи при цьому ключові інтереси безпеки України та Європи.

Лідери "Коаліції охочих" підтвердили, що справжні переговори можливі лише за умови припинення вогню або суттєвого скорочення бойових дій. Вони наголосили на необхідності посилення санкцій та економічного тиску на Росію, якщо вона не погодиться на припинення вогню на Алясці.

Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Коаліція охочих" готова активно підтримувати Україну, зокрема через розгортання сил після припинення бойових дій. Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України або її співпрацю з третіми країнами, а Росія не може мати права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО.

Лідери також підтвердили намір продовжувати тісну співпрацю з президентом Трампом, США, президентом Зеленським та українським народом задля справедливого та міцного миру.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", — повідомив Трамп.

Низка авторитетних ЗМІ повідомили, що зустріч пройде на об’єднаній військовій базі Elmendorf-Richardson в Анкориджі. Це місце обрали через обмежені варіанти для проведення переговорів в розпал туристичного сезону та з міркувань безпеки. Аляску також обрали як територію, де Путін може перебувати без ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, оскільки США не є його учасником.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією. Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.