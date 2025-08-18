Коаліція охочих готова розгорнути сили безпеки в Україні після припинення бойових дій

Лідери Коаліції охочих готові розгорнути в Україні багатонаціональні сили безпеки, але тільки після завершення бойових дій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у спільній заяві її співголів президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єра Британії Кіра Стармера за підсумками зустрічі за участі президента Володимира Зеленського 17 серпня.

У відповідній заяві зазначається, що лідери високо оцінили зобов’язання президента Трампа надати Україні гарантії безпеки. За цією схемою, Коаліція охочих відіграватиме важливу роль, зокрема, шляхом розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Вони знову підтвердили свою готовність розгорнути ці сили безпеки після припинення бойових дій, а також надати допомогу у забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та у відновленні її Збройних сил.

Лідери зібралися, щоб обговорити підтримку України та подальші кроки в мирних переговорах після зустрічі президента Дональда Трампа з російським очільником Путіним на Алясці, ідеться в документі.

Також високо оцінили прагнення президента Володимира Зеленського до "справедливого і тривалого миру", тоді як він готується до подальших консультацій з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Європейські лідери зустрінуться в США з Трампом та Зеленським

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським полетіла до США на зустріч із Дональдом Трампом 18 серпня. До них доєднаються й інші європейські лідери.

Свою участь у переговорах підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Великої Британії Кір Стармер, а ще президент Франції Емманюель Макрон.

Також у Вашингтоні 18 серпня буде присутній президент Фінляндії Александр Стубб. У НАТО підтвердили, що генсек Марк Рютте також полетить до Вашингтона для участі у переговорах президентів США й України.

Раніше лідери Коаліції охочих зустрілися в Лондоні, Римі та онлайн, щоб обговорити посилення підтримки України та санкцій проти Росії. Вони підтвердили прихильність суверенітету України, домовилися про військову допомогу на понад 40 млрд євро у 2025 році та наголосили на зміцненні протиповітряної оборони.