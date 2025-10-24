5 тысяч ракет от Британии и вытеснение нефти РФ: Коалиция желающих разработала план по пяти пунктам для Украины

Участники Коалиции желающих на заседании в Лондоне 24 октября согласовали новый план поддержки Украины. Документ содержит пять ключевых направлений, включающих энергетические и военные мероприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал британский премьер Кир Стармер, сообщает Sky News.

Что предполагает план

Партнеры будут делать все, чтобы российские нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Премьер призвал всех ввести санкции, уменьшить зависимость от российского газа, а также обратился в третьи страны с призывом прекратить покупать российские ресурсы, "омраченные и окровавленные войной".

Разблокировка миллиардов евро замороженных активов России, чтобы использовать их в помощь Украине. Стармер подчеркнул, что именно Россия должна платить за все совершенные разрушения, поэтому необходимо сделать все для удержания репарационных фондов в Украине, а также укрепить противовоздушную оборону.

Укрепление противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы. В частности, Британия передаст Украине 5 тысяч многоцелевых ракет для защиты инфраструктуры.

Усиление давления на главу Кремля Владимира Путина, в том числе путем передачи Украине дальнобойных средств.

Партнеры будут продолжать работу над гарантиями безопасности для Украины, включая многонациональные силы в Украине, для обеспечения "устойчивого и справедливого мира".

Ранее лидеры Коалиции желающих встретились в Лондоне, Риме и онлайн, чтобы обсудить усиление поддержки Украины и санкций против России. Они подтвердили приверженность суверенитету Украины, договорились о военной помощи более чем на 40 млрд евро в 2025 году и отметили укрепление противовоздушной обороны.