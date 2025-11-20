Європа проти плану США, що вимагає від України територіальних поступок – Reuters

Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану, який вимагатиме від України відмовитися від більшої кількості територій та частково роззброїти свою армію. Союзники давно вважають такі умови рівносильними капітуляції.

Як пише Delo.ua, про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Вони повідомили Reuters, що Вашингтон сигналізував президенту Володимиру Зеленському про необхідність прийняти розроблену США рамкову угоду щодо припинення війни.

За даними анонімних джерел, угода включає територіальні поступки та обмеження збройних сил України.

Прискорення дипломатії США відбувається в незручний для Києва момент, оскільки його війська відстають на передовій, а уряд Зеленського підірваний корупційним скандалом, через який парламент у середу звільнив двох міністрів Кабінету, зазначає агентство.

Російські атаки та жертви серед цивільних

З настанням зими Росія щоночі бомбардує українські міста та інфраструктуру, спричиняючи відключення електроенергії та загибель мирних жителів. Влада заявила, що 22 людини досі вважаються зниклими безвісти, а 26 загинули внаслідок авіаударів, які зруйнували багатоквартирний будинок рано вранці в середу. Цей напад став одним із найгірших за останні місяці.

Як пише Reuters, міністри закордонних справ Європейського Союзу, які зібралися в Брюсселі, обережно коментували мирний план США, оскільки його деталі не були повністю оприлюднені.

Проте вони чітко дали зрозуміти, що виступлять проти вимог поступок, які розцінюються як покарання для Києва, і заявили, що будь-яка угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися.

Мир не може бути капітуляцією

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Українці хочуть миру – справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, своєю чергою, наголосив, що Україна, як жертва конфлікту, не повинна мати обмежень на здатність захищатися.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас додала, що будь-яка угода має бути підтримана європейцями та самою Україною.

Позиція США

Білий дім відмовився коментувати повідомлені пропозиції. Державний секретар США Марко Рубіо заявив в ефірі X, що Вашингтон "продовжить розробляти список потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін". Він додав, що досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін "складних, але необхідних поступок".

Як відомо, 19 листопада делегація армії США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом та начальником штабу армії Ренді Джорджем перебувала в Києві.

Вони зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Той повідомив їм, що найкращий спосіб забезпечити справедливий мир — це захистити повітряний простір України, розширити її можливості для ударів углиб Росії та стабілізувати лінію фронту.

Що передбачає мирний план США

Нагадаємо, Трамп схвалив новий план миру між Росією та Україною, який складається із 28 пунктів. За даними NBC, над цим планом працювали спецпосланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять американського президента Джаред Кушнер.

Цей новий мирний план передбачає відмову Києва від частини території та певних видів озброєння, повідомляє Reuters.

За словами двох обізнаних із ситуацією джерел, США дали сигнал президенту Володимиру Зеленському, що Україна повинна погодитися на розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо завершення війни.

Окрім цього до переліку вимог входить і скорочення чисельності Збройних Сил України. Як повідомили співрозмовники Reuters, Вашингтон прагне отримати від Києва згоду на ключові положення документа.