Дальнейшая судьба ЗАЭС остается одним из самых сложных вопросов во время переговоров – Зеленский

В переговорах по окончании войны вопрос оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции остается одним из самых чувствительных.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Укринформ" и "Интерфакс-Украина" .

Комментируя вопрос ЗАЭС, он отметил, что "об этом нужно еще говорить".

Зеленский подчеркнул, что во время переговоров наиболее сложными вопросами так называемого мирного плана остаются Донбасс, Запорожская АЭС, использование замороженных российских активов и гарантии безопасности.

При этом президент подчеркнул, что без Украины ЗАЭС не будет нормально работать.

"Я не уверен, что Россия это понимает, но мы с партнерами говорим о том, что без нас ЗАЭС работать нормально не будет", – отметил Зеленский.

Добавим, что ЗАЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск крупнейшей в Европе оккупированной атомной электростанции под контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных Delo.ua экспертов, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.