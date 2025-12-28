Міненерго засудило спробу Росії "ліцензувати" енергоблок окупованої ЗАЕС

Міністерство енергетики України рішуче засудило незаконні дії російської федерації, спрямовані на легітимізацію окупації Запорізької атомної електростанції шляхом видачі "ліцензії" на експлуатацію одного з енергоблоків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Рішення, оголошене російським "Ростехнадзором" у грудні 2025 року, є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків. Запорізька АЕС залишається об’єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання є Державна інспекція ядерного регулювання України.

Будь-які "дозвільні документи", видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, порушують міжнародне право та суверенітет України.

Дії російської федерації суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/316, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам ядерної безпеки. Вони демонструють свідому стратегію РФ використовувати цивільний ядерний об’єкт як інструмент воєнного тиску та шантажу.

Особливе занепокоєння викликають заяви про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. В умовах деградації систем безпеки, нестабільного електроживлення та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є безвідповідальними та створюють загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками.

Міненерго наголошує, що до незаконного управління станцією залучені представники російської корпорації "Росатом", яка стала частиною воєнної інфраструктури держави-агресора і несе відповідальність за загрози глобальній ядерній безпеці.

Україна вимагає:

негайного виведення російських військ та несанкціонованого персоналу з території ЗАЕС і міста Енергодар;

повернення станції під повний контроль компетентних органів України та збереження всіх енергоблоків у режимі "холодного зупину" до деокупації;

посилення міжнародного санкційного тиску на російський атомний сектор, включно з "Росатом" і "Ростехнадзором".

Міненерго закликає МАГАТЕ та міжнародну спільноту надати принципову оцінку протиправним діям РФ і вжити заходів для запобігання потенційній ядерній катастрофі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коли вперше озвучив двадцять пунктів проєкту мирного плану для завершення війни Росії проти України, згадав про ЗАЕС.

"Пункт 12: Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. США пропонують поділити контроль рівномірно, при цьому американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Українська пропозиція інакша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% – США, яка самостійно визначає свій розподіл", - йдеться в плані.