Минэнерго осудило попытку России "лицензировать" энергоблок оккупированной ЗАЭС

Министерство энергетики Украины решительно осудило незаконные действия российской федерации, направленные на легитимизацию оккупации Запорожской атомной электростанции путем выдачи лицензии на эксплуатацию одного из энергоблоков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Решение, объявленное российским "Ростехнадзором" в декабре 2025 года, является юридически ничтожным и не создает никаких правовых последствий. Запорожская АЭС остается объектом исключительной юрисдикции Украины, а единственным компетентным органом ядерного регулирования Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Любые "разрешительные документы", выданные оккупационной администрацией или структурами государства-агрессора, нарушают международное право и суверенитет Украины.

Действия Российской Федерации противоречат резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/316, решениям Совета управляющих МАГАТЭ и базовым принципам ядерной безопасности. Они демонстрируют сознательную стратегию РФ использовать гражданский ядерный объект как инструмент военного давления и шантажа.

Особую обеспокоенность вызывают заявления о якобы технической готовности энергоблока к работе. В условиях деградации систем безопасности, нестабильного электропитания и отсутствия квалифицированного украинского персонала любые попытки восстановления эксплуатации реакторов безответственны и создают угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями.

Минэнерго отмечает, что к незаконному управлению станцией вовлечены представители российской корпорации "Росатом", которая стала частью военной инфраструктуры государства-агрессора и несет ответственность за угрозы глобальной ядерной безопасности.

Украина требует:

немедленного вывода русских войск и несанкционированного персонала с территории ЗАЭС и города Энергодар;

возвращение станции под полный контроль компетентных органов Украины и сохранение всех энергоблоков в режиме "холодной остановки" до деоккупации;

усиление международного санкционного давления на российский атомный сектор, включая "Росат" и "Ростехнадзор".

Минэнерго призывает МАГАТЭ и международное сообщество предоставить принципиальную оценку противоправным действиям РФ и принять меры по предотвращению потенциальной ядерной катастрофы.

Напомним, президент Владимир Зеленский, когда впервые озвучил двадцать пунктов проекта мирного плана по завершению войны России против Украины, вспомнил о ЗАЭС.

"Пункт 12: Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украина, США, РФ. США предлагают поделить контроль равномерно, при этом американцы будут являться главным менеджером этого совместного предприятия. Украинское предложение иначе: Запорожская электростанция будет совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина: 50 на 50. Но 50% производимой электроэнергии получает Украина, а еще 50% – США, самостоятельно определяющей свое распределение", - говорится в плане.