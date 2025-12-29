Вопрос оккупированной ЗАЭС: Трамп заявил, что Путин готов продавать Украине электроэнергию "по очень низким ценам"

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин готов сотрудничать с Украиной над запуском Запорожской АЭС, а станция может быть введена в эксплуатацию уже в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Запустить ЗАЭС

Президент США заявил, что вопрос Запорожской АЭС обсуждается во время переговоров.

По словам Трампа, во время его телефонного разговора с Путиным, глава Кремля якобы выразил заинтересованность в запуске АЭС и заверил, что по объекту не будут наносить ракетные удары.

По мнению президента США, это "большое продвижение", отметив, что речь идет о крупнейшей атомной электростанции в мире, которую можно быстро запустить в работу.

"На самом деле почти сразу станция может начинать работать. Мы обсуждали этот вопрос и с президентом Путиным. Мы говорили о ЗАЭС - самой большой, пожалуй, в мире, одной из крупнейших в мире. Можете поверить: одна из крупнейших атомных электростанций?! И президент Путин сейчас работает с Украиной, чтобы запустить ее, он хочет, чтобы она работала.

Он добавил, что РФ будто бы во время переговоров выразила намерение продажи Украине энергоносителей по низким ценам.

"Это звучит несколько странно, но Путин был очень щедрым в своих чувствах по поводу успеха Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других вещей по очень низким ценам", - заявил Трамп.

США хотят общий формат управления Запорожской АЭС

США предлагают общий формат управления Запорожской АЭС, однако пока сложно определить, как запустить станцию в работу и осуществлять ею руководство, заявил президент Украины Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что станция является украинской, несмотря на то, что россияне считают ее своей из-за факта оккупации.

Ранее Зеленский заявлял, что в переговорах по окончании войны вопрос оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции остается одним из самых чувствительных.

Особый статус ЗАЭС

Добавим, что ЗАЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск крупнейшей в Европе оккупированной атомной электростанции под контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных Delo.ua экспертов, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.