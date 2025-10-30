Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, починаючи з 5 листопада 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Йдеться про такі закони:

Закон 4643-IX — про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Закон 4644-IX — про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Ці рішення ухвалено для забезпечення безпеки країни та ефективного відбиття збройної агресії російської федерації проти України.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

До цього воєнний стан запроваджували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024;

3 14 лютого до 13 травня 2024;

з 13 травня до 11 серпня 2024;

з 11 серпня до 10 листопада 2024;

з 10 листопада до 7 лютого 2025;

з 7 лютого до 9 травня;

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.