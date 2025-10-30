Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,05

41,93

EUR

49,10

48,82

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Воєнний стан
Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 днів / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закони, якими продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, починаючи з 5 листопада 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Йдеться про такі закони:

  • Закон 4643-IX — про затвердження указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".
  • Закон 4644-IX — про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Ці рішення ухвалено для забезпечення безпеки країни та ефективного відбиття збройної агресії російської федерації проти України.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада на своєму засіданні схвалила законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено з 5 листопада на ще 90 днів, до 3 лютого 2026 року.

До цього воєнний стан запроваджували:

  • з 24 лютого до 25 травня 2022 року;
  • з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
  • з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
  • з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
  • з 19 лютого до 20 травня 2023 року;
  • з 20 травня до 18 серпня 2023 року;
  • з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;
  • з 15 листопада до 14 лютого 2024;
  • 3 14 лютого до 13 травня 2024;
  • з 13 травня до 11 серпня 2024;
  • з 11 серпня до 10 листопада 2024;
  • з 10 листопада до 7 лютого 2025;
  • з 7 лютого до 9 травня;
  • з 9 травня до 7 серпня;
  • 7 серпня до 5 листопада.

Водночас навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Автор:
Тетяна Гойденко