Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Наличный курс:

USD

42,05

41,93

EUR

49,10

48,82

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Военное положение
Военное положение и мобилизация продлены на 90 дней / Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законы, продолжающие действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней, начиная с 5 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Речь идет о таких законах:

  • Закон 4643-IX - об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".
  • Закон 4644-IX - об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Эти решения были приняты для обеспечения безопасности страны и эффективного отражения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Напомним, 21 октября Верховная Рада на своем заседании одобрила законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней до 3 февраля 2026 года.

Военное положение и мобилизация будут продлены с 5 ноября на еще 90 дней, до 3 февраля 2026 года.

До этого военное положение вводили:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
  • с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
  • 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
  • с 13 мая по 11 августа 2024 года;
  • с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
  • с 10 ноября по 7 февраля 2025;
  • с   7 февраля по 9 мая;
  • с   9 мая по 7 августа;
  • 7 августа до 5 ноября.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко