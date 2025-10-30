Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законы, продолжающие действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней, начиная с 5 ноября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Речь идет о таких законах:

Закон 4643-IX - об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Закон 4644-IX - об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Эти решения были приняты для обеспечения безопасности страны и эффективного отражения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Напомним, 21 октября Верховная Рада на своем заседании одобрила законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней до 3 февраля 2026 года.

Военное положение и мобилизация будут продлены с 5 ноября на еще 90 дней, до 3 февраля 2026 года.

До этого военное положение вводили:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;

3 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая по 11 августа 2024 года;

с 11 августа по 10 ноября 2024 года;

с 10 ноября по 7 февраля 2025;

с 7 февраля по 9 мая;

7 февраля по 9 мая; с 9 мая по 7 августа;

9 мая по 7 августа; 7 августа до 5 ноября.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.