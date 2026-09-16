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Отмена льготы на посылки до 150 евро: Рада поддержала изменения в Таможенный кодекс

посылки, женщина, автомобиль
Рада поддержала изменения в Таможенный кодекс / Freepik

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №15460, направленный на гармонизацию правил налогообложения товаров с иностранных маркетплейсов с нормами Европейского Союза. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, обновляет правила налогообложения импортных посылок и отменяет льготы по НДС для международных отправлений стоимостью до 150 евро.

В то же время для частных некоммерческих отправлений предусмотрено исключение: безвозмездные подарки между гражданами стоимостью до 45 евро и дальше не будут облагаться налогом.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу закон об уплате НДС при покупках на маркетплейсах. Парламент поддержал в первом чтении связанный законопроект № 16051-1, предусматривающий начисление налога на добавленную стоимость для товаров, приобретенных через зарубежные интернет-платформы.

Автор:
Максим Кольц

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