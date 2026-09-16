Скасування пільги на посилки до 150 євро: Рада підтримала зміни до Митного кодексу

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт № 15460, спрямований на гармонізацію правил оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів із нормами Європейського Союзу. За відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Документ уносить зміни до Митного кодексу України, оновлює правила оподаткування імпортних посилок і скасовує пільгу з ПДВ для міжнародних відправлень вартістю до 150 євро.

Водночас для приватних некомерційних відправлень передбачено виняток: безоплатні подарунки між громадянами вартістю до 45 євро й надалі не обкладатимуться податком.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу закон про сплату ПДВ під час покупок на маркетплейсах. Парламент підтримав у першому читанні пов'язаний законопроєкт № 16051-1, який передбачає нарахування податку на додану вартість для товарів, придбаних через закордонні інтернет-платформи.