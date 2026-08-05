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Найпопулярніші нові авто в Україні у липні 2026 року

Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем
Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем

Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Друге місце посів Renault Duster із результатом 286 авто, третє — Skoda Kodiaq із 259 реєстраціями.

Загалом у липні українці придбали 5754 нові легкові автомобілі.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

  • Toyota RAV4 — 357 авто;
  • Renault Duster — 286;
  • Skoda Kodiaq — 259;
  • Hyundai Tucson — 232;
  • Volkswagen Touareg — 212;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 189;
  • Toyota Yaris Cross — 185;
  • Skoda Octavia — 184;
  • Mazda CX-5 — 157;
  • Suzuki SX4 — 111.

Toyota стала найширше представленим брендом у рейтингу: до першої десятки потрапили три її моделі, сукупні продажі яких становили 731 автомобіль. Skoda представлена двома моделями із загальним результатом 443 авто.

Додамо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.

Автор:
Тетяна Гойденко

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