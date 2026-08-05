Найпопулярніші нові авто в Україні у липні 2026 року

Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Друге місце посів Renault Duster із результатом 286 авто, третє — Skoda Kodiaq із 259 реєстраціями.

Загалом у липні українці придбали 5754 нові легкові автомобілі.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

Toyota RAV4 — 357 авто;

Renault Duster — 286;

Skoda Kodiaq — 259;

Hyundai Tucson — 232;

Volkswagen Touareg — 212;

Toyota Land Cruiser Prado — 189;

Toyota Yaris Cross — 185;

Skoda Octavia — 184;

Mazda CX-5 — 157;

Suzuki SX4 — 111.

Toyota стала найширше представленим брендом у рейтингу: до першої десятки потрапили три її моделі, сукупні продажі яких становили 731 автомобіль. Skoda представлена двома моделями із загальним результатом 443 авто.

Додамо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.