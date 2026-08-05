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Найпопулярніші нові авто в Україні у липні 2026 року
Toyota RAV4 стала найпопулярнішим новим легковим автомобілем в Україні у липні 2026 року — протягом місяця реалізували 357 машин цієї моделі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Друге місце посів Renault Duster із результатом 286 авто, третє — Skoda Kodiaq із 259 реєстраціями.
Загалом у липні українці придбали 5754 нові легкові автомобілі.
До десятки найпопулярніших моделей увійшли:
- Toyota RAV4 — 357 авто;
- Renault Duster — 286;
- Skoda Kodiaq — 259;
- Hyundai Tucson — 232;
- Volkswagen Touareg — 212;
- Toyota Land Cruiser Prado — 189;
- Toyota Yaris Cross — 185;
- Skoda Octavia — 184;
- Mazda CX-5 — 157;
- Suzuki SX4 — 111.
Toyota стала найширше представленим брендом у рейтингу: до першої десятки потрапили три її моделі, сукупні продажі яких становили 731 автомобіль. Skoda представлена двома моделями із загальним результатом 443 авто.
Додамо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.