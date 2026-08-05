Самые популярные новые авто в Украине в июле 2026 года

Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Второе место занял Renault Duster с результатом 286 авто, третье - Skoda Kodiaq с 259 регистрациями.

Всего в июле украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобилей.

В десятку самых популярных моделей вошли:

Toyota RAV4 - 357 авто;

Renault Duster - 286;

Skoda Kodiaq - 259;

Hyundai Tucson - 232;

Volkswagen Touareg - 212;

Toyota Land Cruiser Prado - 189;

Toyota Yaris Cross - 185;

Skoda Octavia - 184;

Mazda CX-5 - 157;

Suzuki SX4 - 111.

Toyota стала самым широко представленным брендом в рейтинге: в первую десятку попали три ее модели, совокупные продажи которых составляли 731 автомобиль. Skoda представлена двумя моделями с общим результатом 443 автомобилей.

Добавим, что в июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.