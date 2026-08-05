Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Наличный курс:

USD

44,75

44,63

EUR

51,55

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Самые популярные новые авто в Украине в июле 2026 года

Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем
Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем

Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Второе место занял Renault Duster с результатом 286 авто, третье - Skoda Kodiaq с 259 регистрациями.

Всего в июле украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобилей.

В десятку самых популярных моделей вошли:

  • Toyota RAV4 - 357 авто;
  • Renault Duster - 286;
  • Skoda Kodiaq - 259;
  • Hyundai Tucson - 232;
  • Volkswagen Touareg - 212;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 189;
  • Toyota Yaris Cross - 185;
  • Skoda Octavia - 184;
  • Mazda CX-5 - 157;
  • Suzuki SX4 - 111.

Toyota стала самым широко представленным брендом в рейтинге: в первую десятку попали три ее модели, совокупные продажи которых составляли 731 автомобиль. Skoda представлена двумя моделями с общим результатом 443 автомобилей.

Добавим, что в июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности