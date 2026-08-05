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Самые популярные новые авто в Украине в июле 2026 года
Toyota RAV4 стала самым популярным новым легковым автомобилем в Украине в июле 2026 года – в течение месяца реализовали 357 машин этой модели.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".
Второе место занял Renault Duster с результатом 286 авто, третье - Skoda Kodiaq с 259 регистрациями.
Всего в июле украинцы приобрели 5754 новых легковых автомобилей.
В десятку самых популярных моделей вошли:
- Toyota RAV4 - 357 авто;
- Renault Duster - 286;
- Skoda Kodiaq - 259;
- Hyundai Tucson - 232;
- Volkswagen Touareg - 212;
- Toyota Land Cruiser Prado - 189;
- Toyota Yaris Cross - 185;
- Skoda Octavia - 184;
- Mazda CX-5 - 157;
- Suzuki SX4 - 111.
Toyota стала самым широко представленным брендом в рейтинге: в первую десятку попали три ее модели, совокупные продажи которых составляли 731 автомобиль. Skoda представлена двумя моделями с общим результатом 443 автомобилей.
Добавим, что в июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились на 10,5%. Украинцы приобрели 5 754 новых машин.